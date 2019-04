Liga: tre volte Benzema, il Real Madrid stende l'Athletic Bilbao e rimette l'Atletico nel mirino

21/04/2019

Il Real Madrid risponde alla vittoria dei cugini dell' Atletico (vittoriosi ieri sul campo dell'Eibar) e al Bernabeu batte l' Athletic Bilbao per 3-0: in questo modo si riporta a -4 in classifica dai cugini. Protagonista assoluto è Karim Benzema , che dopo un primo tempo teso trova la personale tripletta nella ripresa, andando a segno di testa al 47' su contropiede e al 76' su corner. Al 91', poi, chiude i conti con un pallonetto dalla distanza.

Il Real Madrid resiste all'onda d'urto dell'Athletic Bilbao in un primo tempo tesissimo al Santiago Bernabeu (tre gli ammoniti tra le fila dei baschi) e poi nella ripresa va a vincere con autorevolezza una partita che non sembrava semplice, portandosi in vantaggio grazie a un'azione da manuale e poi dilagando nel finale: grande protagonista il solito Karim Benzema. E ora l'Atletico Madrid, secondo in classifica, non scappa e rimane a 4 punti di distanza. L'Athletic gioca sul fisico e sui nervi, con il Real che sin dai primi minuti prova a costruire un vantaggio che fatica ad arrivare. Dopo appena tre minuti arriva il primo giallo: lo prende Cordoba per un duro intervento su Carvajal. Poi al 7' Asensio costruisce una prima interessante azione a beneficio di Benzema, che non riesce ad approfittarne. Quindi è Lekue a intervenire su un cross di Lucas che poteva rivelarsi molto pericoloso e pochi secondi dopo Marcelo ci prova da lontano, ma alza troppo la mira. Yuri Berchiche colpisce duro Lucas (altro cartellino giallo), che dopo l'iniziale paura riesce a restare della partita. Quindi nel finale di tempo anche Keylor Navas compie il suo primo intervento significativo, dicendo di no a Raul Garcia su calcio d'angolo.

La partita sembra chiusa e gli ospiti impossibili da scardinare, e invece già al 47' il Real Madrid la sblocca: l'azione parte quasi dall'area dei Blancos (che avevano rischiato poco prima, con Vallejo decisivo su Williams), il pallone finisce sulla sinistra dove Asensio trova un cross perfetto per la testa di Benzema, che deve solo inzuccare in rete. Il gol rinvigorisce il Real Madrid, pericoloso con Kroos, Marcelo e soprattutto Benzema, che al 56' sfiora il raddoppio con una spettacolare conclusione che però si perde di poco oltre il palo. Ormai però le Merengues giocano sul velluto e alla fine il 2-0 arriva: autore del nuovo gol è ancora una volta Benzema, che al 76' concede il bis con un altro colpo di testa su corner di Modric sovrastando il malcapitato Berchiche. I baschi hanno una botta d'orgoglio che si infrange su Keylor Navas (decisivo su Williams), Bale grazia gli ospiti (solo davanti al portiere tira incredibilmente solo la traversa) e deve quindi arrivare ancora Benzema per calare il tris: succede al 91', quando Bale si presenta davanti al portiere Iago Herrerin che lo anticipa di testa fuori area, Berchiche pasticcia e lo stesso Bale appoggia all'indietro per Benzema che con la porta spalancata deve solo scavalcare il portiere con il pallonetto e vedere la sfera rotolare lentamente in rete. Tripletta chiusa, partita chiusa e Real pienamente ritrovato. L'Atletico Madrid è avvisato.