Liga: rimonta e controrimonta, il Barcellona piega 4-3 il Villarreal

Il Barcellona vince una partita folle in casa del Villarreal per 4-3: dopo il doppio vantaggio blaugrana firmato Gavi-De Jong, gli uomini di Quique Sétien ribaltano il punteggio con Foyth (25’), Sorloth (40’) e Baena (50’), prima di subire la controrimonta ospite con le reti di Torres (68’) e Lewandowski (71’), ispirati da un fenomenale baby Yamal. I campioni in carica salgono così a 7 punti, mentre il team in maglia gialla resta a 3.