Liga: Real Sociedad senza gol, solo 0-0 con il Cadice

SPAGNA

I baschi non sfondano e salgono a 44 punti: ora l'Atletico può prendersi il terzo posto

© Getty Images La ventiquattresima giornata di Liga si apre con lo 0-0 tra Real Sociedad, avversario della Roma negli ottavi di Europa League, e Cadice. I baschi si vedono negare un rigore nella ripresa e rischiano di subire il gol, ma Roger Martí colpisce soltanto il palo. Con questo pareggio, la formazione di Alguacil sale a 44 punti ma rischia ora il sorpasso al terzo posto dell'Atletico Madrid, impegnato in casa con il Siviglia. Gli uomini di Sergio, invece, salgono a 26, staccando proprio gli andalusi.

Due punti persi per la Real Sociedad, che sale a 44 punti ma rischia ora di perdere il terzo posto dopo lo 0-0 con il Cadice. Match con poche emozioni quello dell'Anoeta, con i padroni di casa pericolosi a fine primo tempo con Carlos Fernandez, ma il suo tiro in area finisce a lato. La più grande occasione, in realtà, è per gli ospiti: al 67', Roger Martì supera anche Remiro in uscita, poi colpisce il palo a porta vuota ma da posizione discretamente angolata. Precedentemente, Lahoz sorvola su un tocco di mano involontario di San Emeterio in area: niente rigore. Nonostante un lunghissimo recupero (ben undici minuti), finisce 0-0. Per i baschi, prossimi avversari della Roma in Europa League, è un mezzo passo falso: buone notizie per i giallorossi in vista dell'andata degli ottavi di Europa League in programma il prossimo 9 marzo all'Olimpico. Il Cadice, invece, sale a 26 punti e stacca il Siviglia, che giocherà proprio contro l'Atletico Madrid, che a sua volta proverà a vincere per superare i baschi e prendersi il terzo posto. Per la formazione di Sergio, un non rassicurante +3 sul Valencia terzultimo in attesa degli altri match della ventiquattresima giornata di Liga.