Liga: Morata riporta l'Atletico Madrid al quarto posto  

© Getty Images

La 21a giornata della Liga si chiude con la vittoria dell'Atletico Madrid, che batte 1-0 il Granada nel match del lunedì. I colchoneros dominano per ampi tratti la partita e la sbloccano al 54' con Alvaro Morata, che non sbaglia sul cross di Griezmann. Simeone ritrova così il quarto posto insieme all'Athletic Bilbao, ma fioccano le polemiche: i padroni di casa, che sfiorano il gol al 96', protestano per un precedente mani di Gimenez in area.