Liga: l’Atletico espugna Siviglia, Llorente e Morata mettono Lopetegui nei guai

SPAGNA

Simeone si rialza dopo la sconfitta nel derby di Madrid e condanna gli andalusi in fondo alla classifica

L’Atletico Madrid vince nel segno di Llorente e Morata nella settima giornata della Liga. La squadra di Simeone si impone 2-0 in casa di un Siviglia sempre più in crisi, con appena cinque punti e la panchina di Lopetegui appesa a un filo. Per i Colchoneros un riscatto dopo la sconfitta nel derby di Madrid e aggancio alla zona Europa. Nelle altre partite, colpo esterno del Valladolid 3-2 sul Getafe e 0-0 tra Cadice e Villarreal.

SIVIGLIA-ATLETICO MADRID 0-2

Un gol per tempo di Llorente e Morata lanciano l’Atletico Madrid in casa del Siviglia. Gli uomini di Simeone salgono così a 13 punti in zona Europa, mentre gli andalusi sono in crisi nera con appena cinque punti e la panchina di Lopetegui sempre più in bilico. Vantaggio dei Colchoneros al 29’, poi l’ex attaccante della Juve raddoppia al 57’ con un bel pallonetto. Nella ripresa entrano Rakitic e Papu Gomez ma non basta, i padroni di casa sono sfiduciati e l’Atletico amministra agevolmente fino alla fine con la solita solida difesa.

GETAFE-VALLADOLID 2-3

Colpo esterno del Valladolid che raggiunge proprio il Getafe a sette punti in classifica. Leon porta avanti gli ospiti al 20’, nel giro di tre minuti Mayoral e Suarez ribaltano il risultato. Ancora Leon però ristabilisce la parità al 37’, in avvio di ripresa è Plano a siglare il 3-2. Al 73’ i padroni di casa hanno la possibilità di pareggiare su rigore, ma Unal sbaglia e il muro del Valladolid regge fino al triplice fischio.

CADICE-VILLARREAL 0-0

Prosegue il momento poco positivo del Villarreal che non va oltre lo 0-0 in casa del Cadice penultimo. Per la squadra di Emery, comunque in zona Europa, due soli punti nelle ultime tre partite mentre gli andalusi colgono il secondo risultato utile consecutivo. Poco incisivo il sottomarino giallo, che resta anche con un uomo in più nel recupero ma non riesce a sfruttare la (pur breve) superiorità numerica.