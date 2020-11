Liga: la Real Sociedad torna capolista, poker al Celta Vigo

SPAGNA

Dopo il ko interno contro il Napoli in Europa League, la Real Sociedad si riprende la scena in Liga dove, grazie al successo esterno per 4-1 contro il Celta Vigo, torna capolista. Il match è già indirizzato nel primo tempo: prima David Silva e poi Oyarzabal mettono in ghiaccio la sfida. Nella ripresa Willian José firma la doppietta (intervallata dal rigore di Aspas) per il poker definitivo che sancisce il primo posto in campionato. Betis-Elche 3-1.

CELTA VIGO-REAL SOCIEDAD 1-4

Quarta vittoria consecutiva in Liga per la Real Sociedad, che riscatta la delusione patita in Europa League in casa contro il Napoli e ritorna prepotentemente padrona del campionato spagnolo. Lo fa all’ Estadio Abanca-Balaídos, dove punisce in trasferta il Celta Vigo con un netto 4-1. I biancoblu sbloccano il risultato al 24’: cross preciso dalla sinistra di Munoz e stacco aereo imperioso di David Silva, che colpisce in maniera vincente andando a scheggiare l’interno del secondo palo prima che il pallone finisca alle spalle di un immobile Blanco. Dopo una buona occasione per Aspas per pareggiare subito i conti, la formazione allenata da Alguacil scappa sullo 0-2 al 34’. Gorosabel serve in profondità Oyarzabal, il quale salta due difensori ma si fa respingere un primo tentativo con un pallonetto prima dal portiere avversario e poi dal palo; sulla respinta, l’attaccante della Nazionale spagnola infila comunque in rete il raddoppio col ginocchio. Successo in cassaforte a inizio ripresa: Portu soffia regolarmente palla a Murillo e serve un cioccolatino a Willian José che non deve fare altro che depositare comodamente in rete a porta vuota. Dopo il rigore trasformato da Aspas per il Celta, l’attaccante brasiliano si ripete con un’azione molto simile a quella dello 0-3 (sempre su assist di Portu) e firma il poker definitivo. Real Madrid, Atletico e Cadice sono sorpassate in classifica: la Real Sociedad si garantisce così il primo posto solitario per almeno i prossimi sei giorni.

BETIS-ELCHE 3-1

Successo importante per il Betis, che supera in casa l’Elche agganciando così il Villarreal in classifica. Vantaggio al 7’ con la spaccata vincente di Sanabria su assist di Tello; quest’ultimo firma il raddoppio alla mezz’ora con un piatto destro sotto le gambe del portiere avversario, dopo l’assist di Canales. Fekir si fa parare il rigore del possibile 3-0 (fallo commesso da Marcone sullo stesso franco-algerino) allo scadere del primo tempo, ma il tris del Betis arriva comunque al 56’, sempre a opera di Tello. La rete di Josan, per gli ospiti, fissa il risultato sul definitivo 3-1.

