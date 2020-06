Liga: il Siviglia non va oltre l’1-1 in casa contro il Valladolid

SPAGNA

Il Siviglia ottiene in casa contro il Valladolid, squadra che naviga verso il fondo della classifica, il quarto pareggio consecutivo. A portare in vantaggio gli ospiti ci pensa al 25’ Kiko, abile a colpire di testa il calcio di punizione battuto da Michel vicino al cerchio di centrocampo. Gli andalusi trovano l’1-1 grazie al rigore trasformato da Ocampos (fallo di mano di Sanchez). Il Siviglia rischia ora di vedersi allontanare il terzo posto.

Altro risultato non propriamente positivo per il Siviglia, che in casa contro il Real Valladolid (squadra che milita attualmente al quattordicesimo posto del campionato spagnolo), non riesce ad andare oltre 1-1, incappando così nel quarto pareggio consecutivo in Liga. Adesso la terza posizione occupata dall’Atletico Madrid rischia seriamente di allontanarsi, ma non solo: anche il quarto posto potrebbe essere messo a rischio se Getafe e Villarreal dovessero vincere nelle prossime ore. Del resto l’inizio di gara non può essere proprio dei più incoraggianti per la formazione allenata da Lopetegui. Al 25’, infatti, dopo un’ottima occasione per Waldo Rubio, gli ospiti si portano in vantaggio: Michel disegna un calcio di punizione perfetto per l’incornata vincente di Kiko, sul quale nulla può fare Vaclik. È una bella doccia fredda per i padroni di casa, che fanno estrema fatica a reagire, pur tenendo il pallino del gioco per quasi tutto il primo tempo.

L’inizio della ripresa mostra un Siviglia più determinato: El Haddadi troverebbe, anche lui di testa, la rete dell’1-1, ma il Var poco dopo annulla tutto ravvisando un leggero fuorigioco dell’attaccante di origini marocchine su un cross dalla destra. Sembrerebbe essere una rimonta dannatamente difficile, anche perché il Valladolid si difende bene e sa essere pericoloso anche nelle ripartenze. Fatto sta che a 7’ dalla fine, Javi Sanchez commette un fallo di mano nella propria area di rigore; l’arbitro assegna il penalty al Siviglia e dal dischetto Ocampos fa 1-1. Nel finale, però, è il Valladolid a sfiorare per due volte il gol vittoria: prima con Alcaraz e poi con Unal. In entrambe le circostanze è bravissimo Vaclik a negare il clamoroso 1-2.

