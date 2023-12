Liga: il Real Madrid rimette la testa avanti, è poker al Villarreal. Domani il Girona

IN SPAGNA

Aspettando il Girona, che sfiderà l'Alaves domani sera, le merengues si riportano in vetta col 4-1 al Submarino Amarillo: Bellingham apre le danze, in gol anche Brahim Diaz

© Getty Images Non c'è partita tra il Real Madrid e il Villarreal nella 16a giornata della Liga, che vede i Blancos tornare in testa a +1 sul Girona, che giocherà domani. Finisce 4-1 al Bernabeu: apre le danze Bellingham e le chiude Modric, nel mezzo Rodrygo e l'eurogol di Brahim Diaz. Affonda il Submarino Amarillo, ora a +3 sulle terzultime. Solo pareggi nelle altre gare: finiscono 0-0 Real Sociedad-Betis e Almeria-Maiorca, è 1-1 tra Las Palmas e Cadice.

REAL MADRID-VILLARREAL 4-1

Il Real Madrid si riporta per qualche ora in vetta col 4-1 al Villarreal, che affonda al Bernabeu e cancella subito le buone prestazioni in Europa League, dove ha chiuso primo nel girone sconfiggendo 3-2 il Rennes giovedì. Non c'è partita a Madrid, coi blancos a spingere sin dai primissimi minuti e le chances per Modric e Brahim Diaz. C'è da registrare solo la mira e ci pensa Jude Bellingham, che la sblocca di testa al 25' sull'assist del croato. L'ex Bvb sale così a 13 gol in 15 gare nella Liga e sblocca la gara, che vede il Real raddoppiare al 37': è Rodrygo a insaccare il raddoppio, inizialmente annullato per offside e poi ristabilito dal Var dopo una lunga revisione. Il primo tempo si chiude così sul 2-0 per le merengues, con un infortunio per parte: ko Alex Baena e Alaba, per quest'ultimo lo stop sembra serio. Nella ripresa accorcia il Villarreal con Morales (53'), ma si tratta solo di una speranza effimera: Jørgensen evita il tris di Rodrygo e deve ancora raccogliere il pallone dalla rete al 64'. Questa volta il marcatore è Brahim Diaz, che effettua un autentico slalom speciale nella difesa rivale, prima di insaccare con un letale rasoterra alle spalle del portiere. C'è spazio anche per Luka Modric, che cala il poker sull'assist di Rodrygo al 68', poi il Real si limita a gestire e non infierire. Il 4-1 vale il sorpasso momentaneo sul Girona, impegnato domani sera al Montilivi contro l'Alaves: 42 punti a 41 per Bellingham e compagni, che allungano su Barça (35) e Atletico (34) in quella che è sempre più una corsa a due. Sprofonda invece il Villarreal di Marcelino, che con 16 punti in 16 gare si trova a +3 sulle terzultime e lontanissimo dalla corsa all'Europa.

REAL SOCIEDAD-BETIS 0-0

Dopo le fatiche europee, che hanno visto i baschi chiudere primi nel girone di Champions League con l'Inter e i beticos scivolare mestamente in Conference, Real Sociedad e Betis non si fanno male. Finisce 0-0 alla Reale Arena ed è un punto gradito a entrambe, in un match equilibrato. Partono meglio i biancoverdi, con Isco pericoloso, poi sono i txuri-urdin a spingere: doppia occasione per Zakharyan, che non trova la porta. Da qui in poi inizia il festival delle sfortune: André Silva si vede annullare due reti per offside (25' e 40'), mentre Zubimendi (33') e Ayoze Perez (39') colpiscono un palo a testa per le squadre. Il trend prosegue in avvio di ripresa, con la Real Sociedad che centra il montante con Oyarzabal. Alex Remiro evita la rete di Marc Roca, mentre Kubo non trova la porta e si resta sullo 0-0. Un risultato che sarà definitivo, perché nei minuti finali la Real Sociedad si vede annullare la terza rete, che era stata siglata da Umar Sadiq (83') sull'assist del canterano Magunazelaia. I txuri-urdin impattano sul Betis e scivolano al sesto posto con 30 punti, a sole quattro lunghezze dalla Champions. Pellegrini e i suoi sono invece settimi a quota 27.

LAS PALMAS-CADICE 1-1

Arriva un pareggio anche per il Las Palmas, che viene così agganciato dal Getafe all'ottavo posto nella Liga: 25 punti per la formazione delle Canarie, bloccata dalla quintultima del torneo. Inizia subito nel migliore dei modi la sfida per il Las Palmas, che si porta subito avanti col rasoterra di Pejino dopo soli sei minuti. Alejo si vede annullare il pari ospite al 10', mentre Munir sfiora due volte il raddoppio per i padroni di casa. Nel finale del primo tempo entrano in scena anche i portieri, con Valles e Ledesma decisivi per mandare tutti al riposo sull'1-0 per il Las Palmas. La ripresa è vibrante, col Cadice che va all'assalto del pareggio. Maxi Gomez sbatte in tre occasioni su Valles, efficace portiere della formazione di casa, poi all'83' ecco il meritato pari in un match equilibrato: lo firma Chris Ramos di testa, anticipando Coco. Finisce dunque 1-1, col Las Palmas che si ferma e il Cadice che esce dagli ultimi tre posti: ora è a quota 14 punti, +1 su Celta e Siviglia che sono terzultime in tandem.

ALMERIA-MAIORCA 0-0

Si conclude in parità anche il match meno patinato della domenica della Liga, che vede l'Almeria ottenere il quinto posto in questa Liga, che lo vede saldamente ultimo in classifica. I padroni di casa rischiano subito grosso, con Larin e Dani Rodriguez a sfiorare la rete del vantaggio, poi vengono salvati da Maximiano: l'ex Lazio è decisivo con altrettante parate su Samú Costa e su Larin. Per vedere il primo tiro dell'Almeria, che perde per infortunio Robertone, bisogna attendere il finale del primo tempo: debole la conclusione di Baptistao ed è 0-0 al riposo. Nella ripresa il risultato non cambia, nonostante la grande spinta di un Maiorca che rischia grosso nel finale: i padroni di casa si vedono infatti annullare la rete della vittoria, che era stata siglata da Largie Ramazani. Il pari sta stretto a Maffeo e compagni, che salgono a 15 punti dopo 17 gare e restano a rischio-retrocessione. Prosegue invece il cammino senza successi dell'Almeria: cinque punti e nessuna vittoria per i biancorossi, ultimissimi alle spalle del Granada (8).