Liga: il Girona torna secondo, 3-0 al Rayo

SPAGNA

La formazione di Michel sorride grazie a Savio (doppietta) e Tsygankov e supera il Barcellona

© Getty Images La ventiseiesima giornata di Liga si chiude con il successo del Girona per 3-0 sul Rayo Vallecano: la formazione di Michel torna alla vittoria dopo tre turni (in cui aveva raccolto un solo punto) grazie a Tsygankov e Savio. L'ucraino sblocca il match al 52', il brasiliano chiude i giochi con due gol, al 91' e al 95'. I catalani tornano dunque al secondo posto a quota 59: è controsorpasso al Barcellona, ora a -2, mentre il Real resta a +6.

Il Girona risorge e torna alla vittoria in Liga dopo tre partite e dopo i ko con Real e Bilbao. A Montilivi, il successo per 3-0 sul Rayo è doppiamente prezioso, perché vale anche il sorpasso al Barcellona in chiave secondo posto. Il risultato, però, può ingannare, perché fino al 90' i padroni di casa rischiano di subire il pareggio. La partita si infiamma nel secondo tempo: al 52', Gutierrez scappa sul filo del fuorigioco e attende in area Tsygankov, che arriva sullo scarico e di sinistro sblocca la sfida. La squadra di Vallecas ci mette inoltre il suo, perché Chavarria nel giro di un minuto rimedia due cartellini gialli e lascia gli ospiti in dieci. Il Girona spreca fino al 91', quando Savio decide di mettersi in proprio e prima di sinistro in ripartenza, poi al 95' con una grande azione personale firma il 3-0 che chiude i giochi e permette ai suoi di respirare dopo 270 minuti di dubbi e sofferenze. Successo fondamentale in chiave Champions, visto che il campionato sembra saldamente in mano al Real (a +6): il Bilbao quinto, infatti, scivola a -10. Il Rayo, invece, resta a quota 25: ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate, ma è comunque a +7 sulla zona retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICHE