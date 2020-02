Liga: il Getafe travolge il Valencia, rosso diretto per Florenzi

Il Getafe travolge per 3-0 il Valencia in casa, raccogliendo una vittoria importantissima in chiave corsa alla Champions League (è ora terzo nella classifica della Liga): decidono la doppietta di Molina (58' e 67') e il gol di Mata (88'). Al 78' espulsione per Alessandro Florenzi, punito con un rosso diretto a causa di un intervento killer su Cucurella. Il Levante batte per 2-0 il Leganes (in gol Ruben Rochina e Marti Roger).