Liga: Griezmann decisivo all’89', Real Sociedad ko

SPAGNA

© Getty Images La nona giornata di Liga vede sfidarsi due avversarie europee di Lazio ed Inter: Atletico Madrid-Real Sociedad termina 2-1. Sblocca il match la rete di Samuel Lino al 22', poi Oyarzabal pareggia i conti al 73', ma un fallo di mano di Zubeldia decreta il rigore trasformato da Griezmann all'89'. Villarreal che viene sconfitto in casa dal Las Palmas per 1-2: decidono Coco e Cardona, non basta la perla dalla distanza di Moreno nel recupero.

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD 2-1

Nemmeno il tempo di fischiare l'inizio e gli uomini di Simeone rischiano subito di passare in svantaggio con l’autorete di Hermoso, che però è fortunato poiché nell’occasione viene ravvisato un fuorigioco dell’attacco basco. L’episodio sveglia immediatamente l’Atleti, che prima impegna Remiro con la conclusione di De Paul e poi passa in vantaggio con la rete di Samuel Lino, che al 22’ realizza su assist di Koke. I padroni di casa spingono alla ricerca del raddoppio, che non arriva per un soffio nel finale del parziale quando prima Griezmann calcia a centimetri dal palo e poi al 44' il centrocampista ex Udinese colpisce un legno clamoroso con una bella parabola dal limite. Al rientro in campo Witsel si divora il 2-0 da due passi, la Real Sociedad mostra eccome segnali di risveglio e ci prova fino al palo clamoroso di Oyarzabal, che si coordina bene col destro dal limite ma è sfortunato. Al 67’ il Var richiama Montero per un fallo di mano di Morata sul colpo di testa di Braìs Mendez, ma non assegna il calcio di rigore. Il pareggio arriva però poco dopo con il contropiede magistralmente concluso dal capitano dei baschi dopo l’apertura di Fernandez. Cresce ancora la formazione ospite, ma la grande chance capita a Riquelme, che a 5’ dalla fine trova l’opposizione del portiere avversario. Pochi secondi e Griezmann ha un’altra grande occasione per vincerla, ma Zubeldia para di mano la sua conclusione: è penalty. Non sbaglia il francese, che consegna la vittoria ai padroni di casa. Diventano così 19 i punti in classifica dell'Atletico Madrid, quattro in più della Real Sociedad.

VILLARREAL-LAS PALMAS 1-2

Colpaccio esterno della formazione delle Canarie, che sale a undici punti in classifica e stacca proprio il Sottomarino Giallo, fermo a otto. L’avvio dell’incontro è equilibrato, con Pino e Sorloth vicini al vantaggio per la squadra di Pacheta e Loiodice vicino alla rete ospite. Il match si sblocca però nel recupero del primo tempo, quando Coco realizza su calcio di punizione da distanza siderale. Cardona raddoppia su calcio di rigore a inizio ripresa e la reazione dei padroni di casa produce però solamente nel recupero il gol dell’1-2 grazie a una perla da fuori area di Gerard Moreno, che non impedisce ai suoi di uscire dal periodo difficile di inizio stagione.