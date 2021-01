Liga: En Nesyri show, il Siviglia batte 3-2 la Real Sociedad

SPAGNA

Successo fondamentale per il Siviglia che, grazie a un super En Nesyri, vince 3-2 in casa contro la Real Sociedad, agganciandola in quinta posizione. Primo tempo a dir poco scoppiettante, con un pazzesco botta e risposta tra il 4’ e il 7’. En Nesyri porta in vantaggio i padroni di casa con un comodo tap-in a porta vuota sul traversone dalla destra di Fernando; un minuto dopo, praticamente sulla ripresa del gioco, Diego Carlos è autore di un clamoroso autogol nel tentativo di anticipare in corsa Isak con un pallonetto (delizioso peraltro) che supera il proprio portiere, ma è nuovamente l’attaccante marocchino a riportare in vantaggio i detentori dell’Europa League con una strepitosa azione personale, dopo avere superato tre difensori con un paio di dribbling quasi ubriacanti. Un tocco sottomisura di Isak porta il risultato sul 2-2 al 14’. Un’ottima occasione per parte chiude il primo tempo, rispettivamente con Guridi ed En Nesyri. Quest’ultimo a inizio ripresa, dopo appena 45 secondi dal fischio dell’inizio del secondo tempo, sigla il terzo vantaggio del Siviglia: suggerimento dalla destra di Ocampos e tocco vincente quasi con il tacco da posizione ravvicinata. Nulla da fare per Remiro. Quest’ultimo evita il poker della squadra di Lopetegui nel finale, su Suso, ma ormai la vittoria degli andalusi è garantita.