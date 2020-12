Liga: Atletico solo in vetta, 2-0 alla Real Sociedad

SPAGNA

Va all'Atletico Madrid il big match della quindicesima giornata di Liga. I Colchoneros, infatti, vincono 2-0 sul campo della Real Sociedad: a San Sebastián, succede tutto nella ripresa, con le reti di Hermoso (49’) e Marcos Llorente (74’). Con questo successo, Simeone sale a quota 32, staccando momentaneamente il Real in vetta. Colpo esterno del Siviglia, che vince 1-0 in casa del Valencia: decide il gol dell’ex Milan Suso all'81'. Getty Images

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID 0-2

Con un match di puro cinismo (due gol con soli tre tiri in porta), l'Atletico vince a San Sebastián e si riprende la vetta solitaria della Liga. Nel primo tempo dell'Anoeta, vincono equilibrio e paura, con zero conclusioni nello specchio da parte di entrambe le formazioni. La sfida, però, si sblocca subito nella ripresa: al 49', l'Atletico passa in vantaggio con il preciso colpo di testa di Mario Hermoso sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Carrasco. La Real Sociedad prova a reagire, ma non riesce mai a rendersi pericolosa. I Colchoneros, allora, ne approfittano e chiudono i giochi al 74': Suarez si gira in area e prova a servire Carrasco, anticipato da Gorosabel. Sul pallone, però, si avventa Marcos Llorente, che con un sinistro potente e preciso fulmina Remiro, firmando il 2-0 per l'Atletico Madrid. Il gol spegne definitivamente le speranze della formazione di Alguacil, al terzo ko di fila e senza vittorie da sei turni. Continua, invece, la marcia dell'Atletico Madrid, interrotta solo dal ko nel derby con il Real, momentaneamente a -3, con una partita in più rispetto alla formazione di Simeone e chiamato a replicare ai Colchoneros nel match interno contro il Granada.

VALENCIA-SIVIGLIA 0-1

Colpo esterno del Siviglia, che vince 1-0 sul campo del Valencia. Poche emozioni nel primo tempo del Mestalla tra gli andalusi e i Pipistrelli, che sono gli unici a sfiorare il gol al 35' con il capitano Gaya, murato da Bono. Molto più intensa la ripresa: gli andalusi hanno la prima occasione con la punizione di Oscar disinnescata da Domenech, che si ripete anche al 76' parando il colpo di testa di En Nesyri. Il gol che regala la vittoria alla formazione di Lopetegui arriva all'81': Jordan lancia in contropiede l'ex Milan Suso, che rientra sul sinistro e dal limite batte un colpevole Domenech. Il Siviglia vince 1-0 e centra la quinta vittoria nelle ultime sette partite. Crolla, dopo tre pareggi consecutivi, il Valencia, fermo a 15 punti.

ELCHE-OSASUNA 2-2

Al Martìnez Valero, l'equilibrio dura appena 10 minuti, poi Calleri serve Ruben Garcia, che solo davanti a Badia non sbaglia. Gli ospiti sfiorano il raddoppio ma trovano solo la traversa con Unai Garcia. L'Elche ne approfitta per pareggiare ad inizio ripresa: Fidel raccoglie un pallone vagante in area piccola e lo spinge oltre la linea di porta per l'1-1, che dura però fino al 64'. Il gol del secondo vantaggio per l'Osasuna lo segna Darko Brasanac su contropiede gestito alla perfezione da Ruben Garcia. Al 78', però, arriva il definitivo 2-2: Carrillo, due minuti dopo il suo ingresso in campo, approfitta di un errore della difesa avversaria e firma il 2-2 finale, che impedisce alla formazione di Arrasate, che chiude in dieci per il rosso a Perez al 92', di agganciare la zona salvezza.

HUESCA-LEVANTE 1-1

Finisce 1-1 lo scontro in coda tra Huesca e Levante. La partita si sblocca al 31': fallo di mano in area di Vezo e, dopo aver consultato il Var, l'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto, Ontiveros spiazza Aitor Fernandez e porta in vantaggio i padroni di casa. Il definitivo 1-1 arriva ad inizio ripresa, con il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Rober e finalizzato da Melero al 53'. Un pareggio che non serve a nessuno: l'Huesca resta in fondo alla classifica a quota 12 insieme all'Osasuna, il Levante sale a 15 punti, agganciando Eibar, Elche e Valencia.

