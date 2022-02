Liga, Atletico e Villarreal a valanga

SPAGNA

I madrileni trionfano 3-0 sul campo dell’Osasuna, i prossimi avversari della Juve in Champions volano 4-1 a Granada con tripletta di Danjuma

Vittorie roboanti nella zona alta della classifica nei primi anticipi del sabato di Liga. Nella 25ª giornata, l’Atletico Madrid passa con un netto 3-0 sul campo dell’Osasuna, agevolato dal gol di Joao Felix dopo appena 3’ e consolidato da una magia di Suarez a inizio ripresa e da Correa in chiusura. Domina anche il Villarreal, che passa 4-1 a Granada con tripletta di Danjuma: la Juventus, prossima avversaria in Champions, è avvisata.

GRANADA – VILLARREAL 1-4

Un Villarreal straripante stende il Granada 4-1 e si presenta nel migliore dei modi alla sfida di Champions contro la Juventus, in programma martedì sera. La vittoria del Sottomarino Giallo viene guidata dal comandante Danjuma, che mette a segno la tripletta con cui di fatto si decide la partita. L’attaccante sblocca il match al 35’ su rigore, si ripete in contropiede al 39’ e completa l’opera all’81’, ancora dal dischetto. Al Granada non basta l’altro penalty concesso, realizzato da Luis Milla al 58’, per agganciare un pareggio che avrebbero meritato ad ampi tratti: il 4-1 di M. Gomez al 96’ è una punizione troppo severa. Almeno per una sera, il Villarreal sale in quinta posizione.



OSASUNA – ATLETICO MADRID 0-3

L’Atletico Madrid cala il tris sul campo dell’Osasuna e rimane agganciato alla zona Champions. Gli uomini di Simeone si rendono facile il compito dopo appena 3’, quando Joao Felix spedisce in rete dopo un’uscita non precisa di Sergio Herrera sugli sviluppi di un corner. I padroni di casa vanno vicini all’1-1 con il colpo di testa di Budimir sporcato da Moncayola, ma il palo salva Oblak. Nella ripresa i Colchoneros dilagano: al 58’ Suarez in contropiede vede il portiere avversario fuori dai pali e da metà campo disegna la bellissima traiettoria del 2-0, poi Correa all’89’ capitalizza l’assist di Koke per chiudere i conti. L’Atletico è quarto a 42 e attende le partite di Barcellona e Real Sociedad per capire se ha margine sugli inseguitori.