Argentina, Denis su Lavezzi: "L'ho visto due settimane fa, tante falsità su di lui"

ARGENTINA

L'ex attaccante del Napoli: "Ezequiel è in salute, saprà rialzarsi alla grande"

© Getty Images In Argentina si continua a parlare delle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. Dopo le parole del suo avvocato, che ha chiarito come il Pocho non abbia avuto alcun problema con alcol o droga, a intervenire è stato un suo vecchio compagno di squadra come German Denis: "Sono stato con lui in Argentina due settimane fa - le parole del Tanque a Kiss Kiss Napoli -. Ha solo bisogno di recuperare e stare un po’ con la famiglia, ritrovare i suoi equilibri".

Lavezzi, sempre stando alle dichiarazioni del suo legale, sarebbe in cura psichiatrica per risolvere un problema di ipomania, un disturbo dell'umore. Anche Denis, che con lui ha condiviso lo spogliatoio del Napoli tra il 2008 e il 2010, ha sottolineato come le ricostruzioni fatte dai media argentini siano state piuttosto fantasiose: "Sul Pocho sono state dette tante falsità, lui è una bella persona ed è in salute: saprà rialzarsi con il suo carattere, perché è un ragazzo intelligente. Piano piano verranno fuori le sue qualità e ritornerà alla grande, la sua famiglia gli sta vicino e lui ha bisogno proprio delle persone che gli vogliono bene".

