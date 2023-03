Laporta: "Il Barcellona non ha mai comprato gli arbitri e mai lo farà"

CASO NEGREIRA

Il presidente blaugrana sul caso Negreira: "La forza dei fatti contraddice chi prova a cambiare la storia"

© Getty Images Joan Laporta difende a spada tratta il Barcellona, finito nella bufera per il caso Negreira, ovvero i pagamenti milionari alla società dell'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli per consulenze tecniche e informazioni sugli arbitri dal 2001 al 2018. "Abbiamo preparato una conferenza stampa per parlare di questo argomento, ma oggi ho fatto questo pranzo - ha spiegato il presidente blaugrana -. Il Barça non ha mai comprato arbitri, né ha intenzione di comprare arbitri. Assolutamente mai. La forza dei fatti contraddice chi prova a cambiare la storia: stiamo andando bene di nuovo, niente è casuale".

Laporta ha anche parlato dei problemi economici che attanagliano il Barcellona. "Abbiamo superato il limite salariale e questo rende il tutto molto difficile, ma quando sento che non possiamo acquistare... Sicuramente un attaccante può arrivare, ma qualcuno dovrà uscire. In mezzo al campo siamo messi bene e abbiamo anche una cantera con giocatori che arriveranno in prima squadra. Anche Xavi deve fare questo esercizio, promuovere i giovani. Un attaccante in più andrebbe bene, ma finanziariamente non abbiamo risorse illimitate come un club-stato. Noi dobbiamo essere prudenti".

EL PAIS: PROCURA SPAGNOLA PRONTA A DENUNCIARE IL BARCELLONA PER CORRUZIONE

La Procura spagnola ha deciso di denunciare il Barcellona per corruzione in merito ai pagamenti effettuati dai catalani all'ex vicepresidente degli arbitri José María Enríquez Negreira. Lo riporta il quotidiano El País. La denuncia indica come responsabili il club e l'ex presidente Josep Maria Bartomeu e i membri del suo entourage, responsabili dei pagamenti, e lo stesso Negreira, che avrebbe ricevuto dal 2001 fino al 2018 7 milioni di euro dal Barcellona. Il Barcellona è sotto inchiesta da quando è stato reso noto che il club ha versato milioni di dollari in diversi anni a una società che apparteneva al vicepresidente del comitato arbitrale della federazione spagnola.

