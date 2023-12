Lancio di monete di cioccolato in campo: sospesa Borussia Monchengladbach-Werder

© Getty Images

Incredibile in Germania: la sfida tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema, che ha aperto la 15.a giornata di Bundesliga, è stata interrotta al 12' e per circa cinque minuti dopo che i tifosi della squadra di casa hanno lanciato in campo centinaia di monete di cioccolato. Si è trattato di un gesto di forte protesta contro la decisione della DFL, la Federcalcio tedesca, di accettare l'ingresso di investitori e fondi stranieri nel campionato tedesco.