Lampard è stato esonerato: c'è Tuchel per la panchina del Chelsea

PREMIER LEAGUE

Con un post sul suo Twitter ufficiale il Chelsea comunica che Lampard è stato esonerato. Non è bastato all'allenatore-bandiera del club aver raggiunto gli ottavi di F.A. Cup con il 3-1 al Luton. Ad Abramovich non è andato giù il fatto di vedere la sua squadra al nono posto in Premier, a -11 dal Manchester United capolista, e soprattutto reduce da 5 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato. Il suo successore è già stato individuato: si tratta di Thomas Tuchel, recentemente esonerato dal Psg.

La dirigenza londinese è stata protagonista del mercato più sfarzoso dell'estate calcistica continentale. Sono arrivati giocatori come Havertz, Werner, Thiago Silva, Chilwell e Ziyech per una spesa davvero ingente in un periodo di ristrettezze economiche come quello attuale. Abramovic, nel suo passato, ha sollevato dall'incarico allenatori per molto meno...