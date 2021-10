La Premier fa muro contro il Newcastle: bloccati accordi di sponsorizzazione

LA DISPUTA

Hanno votato a favore 18 club: Magpies contrari e Manchester City astenuto

I club di Premier League hanno fatto fronte comune contro il Newcastle per impedirgli di concludere nell'immediato lucrosi accordi di sponsorizzazione con società legate alla nuova proprietà saudita. Lo apprende AP da una fonte vicina alla vicenda. La decisione è passata con 18 voti a favore, con il Newcastle contrario e il Manchester City che si è astenuto. Getty Images

Si prospettano tempi duri per il Newcastle e le sue ambizioni. Alle difficoltà nel trovare un nuovo allenatore di alto profilo, ora i sauditi devono fronteggiare l'ostilità degli altri club di Premier League.

Il nuovo regolamento vieterà temporaneamente gli accordi che coinvolgono relazioni commerciali preesistenti. Il Newcastle, dal canto suo, ha già fatto sapere alla riunione d’emergenza che considera il cambiamento delle regole come anti-competitivi.

Le società della massima serie inglese hanno espresso la loro preoccupazione in merito al fatto che i Magpies possano siglare accordi di sponsorizzazione favorevoli per aggirare le regole del fair play finanziario in vigore in Inghilterra. Secondo le attuali norme, i club possono avere perdite fino a 105 milioni di sterline in tre anni.