La Corte di Strasburgo: "Sospensione Platini giustificata"

IL RICORSO

La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato il ricorso di Michel Platini contro le pene decise dalla giustizia sportiva "inammissibile". Nel rigettare all'unanimità il ricorso, i togati di Strasburgo affermano che "vista la gravità dei fatti contestatigli, la posizione di responsabilità che Platini ricopriva negli organismi sportivi e la necessità di restaurare la reputazione del calcio e della Fifa, la sanzione impostagli, non appare essere stata eccessiva o arbitraria" ed è dunque "giustificata".

Nel ricorso Platini affermava che i procedimenti non erano stati equi, che per sanzionarlo erano state usate regole adottate dopo in fatti imputatigli, e infine che la sospensione per 4 anni da ogni attività calcistica professionale è incompatibile con la libertà di esercitare un mestiere e quindi una violazione del diritto al rispetto della vita privata.