L'Europa s'innamora dei giovani Lancieri: l'Ajax ora vale una fortuna

17/04/2019

De Jong, cervello del centrocampo, è già stato ceduto al Barcellona per 75 milioni di euro più bonus ma sono tanti, adesso, i pezzi pregiati che faranno ricco l'Ajax. Nell'immagine a sinistra si vede la cifra pagata dal club olandese per il cartellino di ogni giocatore ieri in campo: 52 milioni di euro totali che ora non serviranno nemmeno per acquistare il solo De Ligt, il giustiziere della Juve valutato circa 70 milioni di euro. Ma anche il portiere Onana (35 milioni), Tagliafico (25 milioni), Van De Beek (25 milioni), Tadic (20 milioni), Ziyech (35 milioni) e Neres (32 milioni) sono un patrimonio importante che andrà gestito in estate con attenzione: tutte le big europee sono infatti pronte ad assaltare uno dei più grandi serbatoi di talento e qualità.