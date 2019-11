Kean ci ricasca: altro ritardo e l'Everton lo manda in tribuna

RECIDIVO

Moise Kean torna a far parlare di sé, non per i gol (è ancora a quota zero in Premier) ma per l'ennesima bravata. L'attaccante ex Juve, infatti, è stato spedito in tribuna dall'Everton nel match contro il Southampton per essere arrivato in grande ritardo alla riunione tecnica prima della partita. E visto che non era la prima volta in stagione, il manager Marco Silva ha deciso di usare il pugno duro nei confronti dell'azzurro.

Acquistato in estate dalla Juve per 27,5 milioni di euro, Kean non ha ancora avuto l'impatto che a Liverpool sponda Everton si aspettavano da lui. Nonostante un ingaggio da 3 milioni di euro all'anna, l'apporto del giovane attaccante alla causa dei Toffees è stato davvero modesto. E anche il suo comportamento lascia parecchio a desiderare, come rivelato dal 'Liverpool Echo'. Quanto accaduto lo scorso weekend non è una novità, visto che a giugno - in pieno Europeo Under 21 - l'ex Juve e Zaniolo vennero esclusi dal match contro il Belgio per essersi presentati in ritardo a una riunione tecnica. Il talento c'è, ma di questo passo rischia seriamente di rimanere inesploso e di questo passo anche la sua presenza a Euro 2020 è tutt'altro che scontata.

Vedi anche Calcio Europei Under 21, Italia: Kean e Zaniolo puniti da Di Biagio