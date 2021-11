Italia, Balotelli ci prova: "Se sto bene perché Mancini non dovrebbe convocarmi?"

L'Italia agli spareggi mondiali con il flop dell'attacco azzurro è un assist che Mario Balotelli non poteva sprecare: "Mancini mi ha detto con chiarezza quello che vuole da me per tornare in Nazionale: se sto bene perché non dovrebbe convocarmi?". Queste le parole dell'attaccante dell'Adana Demirspor, assente dalle convocazioni da più di tre anni, ma che spera in una porticina aperta nei playoff di marzo.

