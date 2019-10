Inter Miami, Beckham svela il progetto del nuovo stadio

PROGETTO SUPER

Mentre a Milano le opzioni sul nuovo stadio di Inter e Milan continuano a dividere addetti ai lavori, amministrazione e tifosi, negli Usa David Beckham ha svelato il mega progetto dell'impianto sportivo dell'Inter-Miami CF. Un ricco e ambizioso disegno che coinvolge non solo la struttura ideata per ospitare le partite, ma anche tutta l'enorme area circostante. Battezzato "Miami Freedom Park & Soccer Village", il progetto comprende uno stadio da 25mila posti con una spettacolare copertura ispirata alle ali degli aironi (animale simbolo del club), hotel, uffici, bar, ristoranti, un centro commerciale, numerosi campi da calcio, una vasta zona verde e un'area fitness. Tutto per una cifra complessiva che dovrebbe sfiorare i 900 milioni di euro interamente a carico di privati. Inter-Miami CF, mega progetto per il nuovo stadio instagram

Rallentato da alcuni spinosi problemi ambientali legati alla presenza di arsenico nel sottosuolo, il super progetto di Beckham dovrebbe essere completato soltanto nel 2022. In ritardo di due anni rispetto ai piani iniziali che prevedevano l'inaugurazione dell'impianto per lo sbarco in MLS nel 2020. Ritardo che ha costretto il club a virare momentaneamente sul "Lockhart Stadium" in costruzione a Fort Lauderdale.