Insulti razzisti a Sterling: il Chelsea banna a vita un tifoso

PUNIZIONE ESEMPLARE

Il Chelsea ha deciso di bannare a vita da Stamford Bridge il tifoso che, nel match dell'8 dicembre scorso contro il Manchester City, ha rivolto insulti razzisti all'indirizzo dell'attaccante dei Citizens Raheem Sterling. Stadio vietato, per un periodo tra uno e due anni, per altri 5 tifosi per l'uso di un linguaggio offensivo e un comportamento minaccioso e aggressivo. "Tolleranza zero nei confronti di episodi di razzismo" fa sapere il club londinese. Manchester City impressionato da baby Sterling: "Che tecnica"

Mentre la polizia inglese non aveva ravvisato nulla di penalmente rivelante nel discutibile comportamento di questo pseudo tifoso, il Chelsea è andato avanti per la sua strada e, dopo un'accurata indagine interna (con video, testimonianze e persino la consulenza di due esperti nella lettura delle labbra), ha deciso per la pena più severa e probabilmente più dolorosa per il tifoso in questione, l'allontanamento a vita dallo stadio. Da sempre in prima linea contro ogni forma di discriminaziome, il club inglese ha dato un grande esempio che anche dalle nostre parti dovrebbe essere seguito.

IL COMUNICATO DEL CHELSEA

"Il Chelsea Football Club ha emesso sanzioni contro sei persone per il loro comportamento durante la nostra partita contro il Manchester City allo Stamford Bridge dell'8 dicembre 2018.

Il Club ha ritardato la sua decisione affinché non pregiudicasse le relative indagini di polizia.

Il Crown Prosecution Service ha, tuttavia, recentemente annunciato di aver scelto di non avviare alcun procedimento penale. Ciò ha consentito al Club di condurre le proprie indagini, tra cui la ricerca di rappresentanze delle persone interessate, la revisione di prove video, l'intervista a potenziali testimoni e l'opinione di esperti che leggono le labbra. A tutti gli individui sanzionati a seguito delle nostre indagini è stato quindi offerto il diritto di presentare ricorso e, ove applicabile, tali ricorsi sono stati ascoltati.

Vedi anche Calcio estero Manchester City, Sterling scrive a un tifoso vittima di razzismo

Le sanzioni emesse sono riassunte di seguito:

· Un individuo è stato definitivamente escluso da Stamford Bridge per l'uso di un linguaggio razzialmente offensivo e un comportamento minaccioso e aggressivo. Prima di prendere la sua decisione, il Club ha preso atto della decisione del CPS di non addebitare a questa persona un reato. Mentre il Club rispetta la decisione del CPS, la domanda che doveva determinare non era se fosse stato commesso un reato, ma piuttosto se l'individuo avesse agito in violazione dei termini e delle condizioni di emissione dei biglietti. A questo proposito, il Club opera secondo lo standard civilistico, che è completamente diverso dallo standard criminale. Nel prendere la sua decisione, il Club ha tenuto conto della negazione fatta dall'individuo nonostante una serie di altre prove, tra cui i video e la relazione di due esperti di lettura delle labbra - i quali hanno ravvisato entrambi come l'individuo avesse proferito insulti razzisti.

· Cinque persone sono state temporaneamente escluse dal frequentare lo Stamford Bridge per periodi tra uno e due anni per l'uso di un linguaggio offensivo e un comportamento minaccioso e aggressivo. Le persone che ricevono l'esclusione più breve lo hanno fatto sulla base del fatto che hanno fornito impegni sul loro comportamento futuro.

Comprendiamo che questo incidente sia stato oggetto di discussione tra i tifosi e il Club apprezza il fatto che le emozioni possano aumentare durante le partite. Tuttavia, in questo caso il comportamento di tutti e sei gli individui ha oltrepassato il limite di ciò che è accettabile. Nel caso del tifoso che ha utilizzato un linguaggio razzialmente offensivo, non c'è posto per questo comportamento a Stamford Bridge e un'esclusione permanente era la sanzione appropriata. Date le circostanze particolari, il Club non ha ritenuto che la partecipazione a un corso di istruzione in cambio di una sanzione ridotta sarebbe stata appropriata.

Il Chelsea Football Club trova disgustose tutte le forme di comportamento discriminatorio e continueremo ad applicare un approccio di tolleranza zero nei confronti di eventuali episodi di razzismo. Siamo orgogliosi di essere un club diversificato e inclusivo in cui persone di tutte le culture, comunità e identità si sentono benvenute. Siamo chiari e coerenti nella nostra condanna di comportamenti e linguaggio discriminatori e tutti i fan dovrebbero ricordare che le loro parole e azioni possono offendere coloro che li circondano e la comunità in generale. Continueremo a lavorare con i nostri sostenitori per liberare il gioco da ogni forma di discriminazione".