Inghilterra, striscione contro Benitez: "Sappiamo dove vivi, non firmare con l'Everton"

INGHILTERRA

La scritta è apparsa non lontana dall'abitazione del tecnico spagnolo, in procinto di sedersi sulla panchina dei Toffees

Uno striscione dai toni intimidatori, per non dire una vera e propria minaccia, è apparso nella notte tra domenica e lunedì non lontano dall'abitazione di Liverpool di Rafa Benitez, che in questi giorni sta chiudendo la trattativa per diventare il nuovo allenatore dell'Everton. "Sappiamo dove vivi, non firmare", il terribile messaggio lasciato nei pressi della casa del tecnico spagnolo. La polizia del Merseyside indaga sulla vicenda.

Benitez, che nelle ultime due stagioni ha allenato in Cina al Dalian, è in procinto di tornare in Premier League e raccogliere l'eredità di Carlo Ancelotti, ma a una parte dei tifosi dell'Everton la scelta del club non è andata giù, a causa del suo passato da manager del Liverpool. Già nei giorni scorsi striscioni simili erano apparsi dalle parti di Goodison Park (uno recitava: "Ascoltate i fan, no a Rafa") e ora le forze dell'ordine del Merseyside hanno ufficialmente avviato un'indagine: "Questo messaggio ha causato angoscia e preoccupazione ai residenti della zona - ha detto il detective Danner Taylor -. A causa del linguaggio calcistico utilizzato sospettiamo che fosse rivolto a Rafa Benitez, ma chiunque lo abbia scritto lo ha lasciato fuori dalla casa sbagliata. Se qualcuno ha informazioni su chi ha realizzato il banner o contribuito a esporlo ce lo faccia sapere il prima possibile".