Incubo infortuni per Zidane: con Carvajal gli indisponibili diventano otto

VERSO L'ATALANTA

Nella partita con il Valencia si è fatto male anche l'esterno destro che ha rimediato un problema muscolare che lo terrà fermo almeno un mese e mezzo

Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Odriozola, Hazard e Rodrygo. Quasi una squadra intera e, tra l'altro, di altissimo livello: è quella degli infortunati del Real Madrid. Con il problema muscolare accusato da Carvajal contro il Valencia (che lo costringerà a star fuori almeno un mese e mezzo), Zidane ha in pratica undici giocatori contati per le sfide con Valladolid, in Liga, e Atalanta in Champions.

L'allenatore dei blancos si è detto preoccupato per la serie di infortuni e possiamo capirlo, anche se il livello di chi ha a disposizione è comunque molto alto. La formazione delle prossime due partite è praticamente fatta: Courtois, Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius. Le alternative sono Isco e Mariano Diaz, due giocatori non particolarmente amati da Zidane che preferisce, piuttosto che ricorrere a loro, far subentrare il canterano Sergio Arribas.