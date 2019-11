Il segreto di Haaland: "Dormo con cinque palloni"

L'UOMO DEL MOMENTO

Ogni bomber ha i suoi segreti. Anche Erling Haaland. In un 'intervista a Dagbladet, il gigante del Salisburgo ha svelato infatti di dormire insieme a dei palloni. "Stanno sdraiati a letto e io dormo bene con loro - ha raccontato l'attaccante -. Li guardo ogni giorno. La cosa migliore è segnare gol". "A Salisburgo dormo con cinque palle, sono le mie amiche...", ha aggiunto, riferendosi ai palloni che si è portato a casa per le cinque triplette già realizzate in questo avvio di stagione super.

Ventisei gol in diciotto partite. E' questo l'incredibile score di Haaland nel 2019/2020. Un bottino che sta attirando le attenzioni di molti top club europei e su cui il giovane attaccante sta costruendo sogni, successo e aspirazioni. Tutto senza sbilanciarsi, ovviamente. "Mi relaziono bene alle voci di mercato. Juventus, Manchester e Real Madrid? Nessun commento. Giocare con Cristiano Ronaldo? Nessun commento", ha dichiarato il bomber del Salisburgo glissando decisamente sul suo futuro. Sintetico e sempre attento a colpire anche con le parole. Come in area di rigore.