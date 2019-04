Il Psg per Notre-Dame: maglia speciale e beneficenza

22/04/2019

Ieri serata doppiamente speciale per il Paris Saint-Germain: la festa per lo scudetto ma anche la beneficenza per Notre-Dame e vigili del fuoco. La squadra parigina contro il Monaco ha indossato una maglia speciale: davanti il simbolo stilizzato della cattedrale di Parigi andata a fuoco una settimana fa, dietro la scritta "Notre-Dame" al posto del nome. Mille maglie celebrative verranno vendute a dieci euro e l'intero ricavato verrà devoluto ad associazioni collegate ai vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio dopo ore di duro lavoro.