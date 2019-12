Il Liverpool strapazza il Leicester e ipoteca la Premier

INGHILTERRA

Al King Power Stadium il Liverpool, reduce dal trionfo nel Mondiale per club, supera 4-0 il Leicester nel Boxing Day. La squadra di Klopp fa la partita e al 31’ Firmino sblocca il risultato colpendo di testa su assist di Alexander-Arnold. Al 74’ gli ospiti raddoppiano grazie al rigore di Milner; tre minuti dopo arriva il tris di Firmino, servito dal solito Alexander-Arnold, che all’80’ si prende la gloria personale firmando il poker in contropiede.

Il Liverpool espugna Leicester e, con una partita in meno, si porta a +13 sulla squadra dell’ex Brendan Rodgers, seconda in classifica (in attesa della partita del Manchester City di domani sera). Nel primo minuto è subito pericoloso il Liverpool: tiro centrale di Trent Alexander-Arnold e deviazione nell’area piccola di Sadio Mané che finisce incredibilmente fuori dallo specchio. Ospiti scatenati, facilitati dai troppi errori in fase di impostazione dei padroni di casa. All’11’ grande rischio per il Leicester: Salah parte da solo in contropiede, salta Schmeichel ma si allarga troppo e non riesce a inquadrare la porta sguarnita. Il tifo sugli spalti del King Power Stadium si accende ogni volta che i loro beniamini superano la metà campo, ma la squadra di Rodgers non riesce mai a impensierire la difesa della prima in classifica. Un minuto dopo lo scoccare della mezz’ora arriva il vantaggio del Liverpool: Firmino conferma il suo momento di grazia, anticipando di testa anche Salah sul solito cross telecomandato di Alexander-Arnold. Al 33’ Schmeichel si deve superare in uscita per fermare Mané ed è l’ultima occasione del primo tempo.



Nella ripresa continua il pressing offensivo dei Reds, che rubano spesso palla nella metà campo degli avversari. In questo modo viene disinnescato il capocannoniere della Premier, Jamie Vardy, che finora era sembrato impossibile da arginare come nell’anno dello storico trionfo firmato Claudio Ranieri. Al 55’ Alexander-Arnold ruba palla e mette in mezzo per Firmino: provvidenziale l’anticipo di Söyüncü. L’unico guizzo di Vardy arriva al 62’ e per fermarlo Joe Gomez deve abbatterlo appena fuori dall’area rimediando così un’ammonizione. Il Leicester alza il baricentro e sembra mettere in apprensione i Reds. Poi però Söyüncü, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, allarga troppo il braccio e l’arbitro assegna il rigore. James Milner, appena entrato, aspetta che Schmeichel si tuffi per appoggiare al centro della rete: 2-0 al 74’. Tre minuti dopo la capolista fa tris con Firmino, servito dal solito Alexander-Arnold. All’80 arriva anche il meritato gol del terzino inglese, servito in contropiede da Mané, per il poker definitivo.