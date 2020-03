Il City si compra un club di Ligue 2

In guerra aperta con la Uefa per via delle sanzioni subito per la violazione del FFP, il Manchester City non smette però di lavorare per ampliare il proprio bacino. Stando a France Football, il City Football Group, proprietario di Citizens, New York City, Girona, Melbourne City, Yokohama Marinos e Montevideo City, ha chiuso l'acquisizione di AS Nancy Lorraine, una squadra francese di Ligue 2 e in difficoltà sotto il profilo finanziario. Curiosamente anche la squadra in cui esordì un "certo" Michel Platini.