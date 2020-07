Il 17enne Bellingham passa al Borussia Dortmund…e il Birmingham ne ritira la maglia

“Per sempre il nostro #22”. È con questo messaggio che il Birmingham ha voluto salutare il suo ormai ex giocatore Jude Bellingham. Il centrocampista 17enne, passato al Borussia Dortmund per 30 milioni di euro, ha ricevuto un omaggio riservato a poche leggende del calcio nonostante la sua giovanissima età. Il suo numero 22, in futuro, non potrà più essere indossato da nessuno. Un gesto speciale del club nel quale Bellingham è stato il più giovane esordiente a soli 16 anni.