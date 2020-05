I vicini denunciano Gabigol: "Feste e amici, quarantena vìolata"

Gabigol nei guai per la denuncia dei vicini di casa a Rio de Janeiro: l'attaccante del Flamengo, ex Inter, avrebbe più volte vìolato la quarantena organizzando feste in casa con amici e invitando anche molte ragazze. "Il viavai è frequente, fa un rumore insopportabile. A volte la musica si sente fino alle 6 del mattino" ha denunciato un abitante del quartiere Barra da Tijuca al sito brasiliano O Dia.