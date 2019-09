Hull City, MacDonald shock: "Ho il cancro, sono pronto a lottare"

"Questa notizia è stata uno shock completo ed è difficile da accettare”. Sono le parole che Angus MacDonald affida ai social network nello sfogo in cui rivela la sua malattia. Il difensore dell'Hull City poco più di un anno fa era stato costretto a fermarsi per una trombosi venosa profonda, ma sperava di rivedere presto il campo. Ora il responso medico: cancro intestinale e una nuova battaglia da combattere.

Una nuova prova da superare per Angus MacDonald. Il difensore dell'Hull City ha rivelato, attraverso i social, di combattere contro un cancro all'intestino. Sembrava dover rientrare in campo dopo più di un anno di stop forzato a causa di una trombosi venosa profonda. E invece la vita gli ha messo di fronte un'altra sfida. "Dopo un anno fuori dal campo e il recentemente ritorno agli allenamenti, il rientro è sembrato più vicino che mai ma questa notizia è stata uno shock completo ed è difficile da accettare - ha scritto MacDonald sul suo profilo Instagram -. Tuttavia, ho la fortuna di avere una famiglia e amici fantastici attorno a me, pronti ad aiutarmi e a superare tutto questo, così come i fantastici compagni di squadra e il club che sono stati con me durante tutto l'anno passato. Mi sto concentrando su questa nuova sfida che mi aspetta. Sarò pronto a combattere e farò tutto il possibile per tornare su quel campo”. La terribile notizia è arrivata solo qualche giorno dopo la festa di compleanno che Angus aveva organizzato alla sua compagna, la nota cantante Alexandra Burke.

Non è mancato l'appoggio dei compagni e della società, che ha dato l'annuncio tramite un comunicato ufficiale: "Hull City è triste di annunciare che ad Angus MacDonald sono stati diagnosticati i primi stadi del cancro intestinale". Elogiando il modo in cui il giocatore ha reagito alla notizia, la società ha chiesto a tifosi e media il rispetto della privacy del difensore, promettendo eventuali aggiornamenti tramite i canali ufficiali.