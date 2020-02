Hertha Berlino, Klinsmann annuncia le dimissioni: "Mancano fiducia e unità"

PASSO INDIETRO

Fulmine a ciel sereno in casa Hertha Berlino: Jurgen Klinsmann ha rassegnato le dimissioni da allenatore dopo appena 76 giorni alla guida della squadra. Il tedesco, con un post su Facebook, ha spiegato: "Ho bisogno di fiducia e coesione, mancando questi elementi non posso esprimere il mio potenziale da allenatore". Klinsmann comunque rimarrà nel club come membro del consiglio di amministrazione. Herhta Berlino, debutta Piatek: mezz'ora senza gol













































Giovedì l'ufficialità del passaggio dall'Hertha Berlino al Milan, venerdì il debutto in Bundesliga: corre forte Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco, ceduto dai rossoneri per 27 milioni di euro, ha esordito con la nuova maglia dell'Hertha nel match contro lo Schalke 04. Entrato in campo al 63' per Wolf, non ha fatto gol nel match che poi è terminato 0-0.



















































Ultime gallery Vedi tutte

Klinsmann era subentrato a novembre per sostituire Covic e in dieci partite ha ottenuto tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Lascia la squadra, rinforzata a gennaio dall'arrivo di Piatek dal Milan, al quattordicesimo posto in classifica, con sei punti di margine sulla zona retrocessione.

"Un periodo emozionante per me, io e il mio staff abbiamo accettato la sfida aiutando la squadra e in breve tempo abbiamo fatto cose buone. Sono convinto che l'Hertha si salverà. Ma ho bisogno di fiducia e unità per questo motivo, dopo lunga riflessione, ho deciso di dimettermi tornando al ruolo di membro del consiglio di amministrazione" le parole social del tedesco.