Milano, Haaland a San Siro per il concerto dei Coldplay

Erling Haaland a San Siro? Vederlo in campo, con la maglia di Inter o Milan, al momento, resta soltanto un sogno, ma la sua presenza sugli spalti è invece realtà: il norvegese del Manchester City, a poche settimane dalla conquista della Champions League, si è concesso una serata in Italia per assistere alla seconda delle quattro date milanesi del tour dei Coldplay, che in queste sere stanno facendo registrare il tutto esaurito al "Meazza". La sua inconfondibile chioma ha fatto capolino in tribuna, suscitando la curiosità dei presenti e l'inevitabile richiesta di selfie...