Haaland re dei Paperoni a Mykonos con gli amici: cena da 500mila euro e mancia da 30mila

NUOVI RECORD

L'attaccante norvegese si è dato alla pazza gioia tra champagne e auto di lusso

Erling Haaland è l'uomo dei record. L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund sta scrivendo una carriera incredibile in campo macinando primati su primati, ma l'oggetto dei desideri di mercato del Real Madrid ha deciso di dare spettacolo anche fuori dal campo. Nella vacanza a Mykonos, dove di certo non passa inosservato con il suo look stravagante, il norvegese avrebbe speso 500mila euro nel giro di cinque ore al ristorante con tanto di mancia da 30mila euro.

Cena pagata per sé e tutti i suoi amici, poi un'auto di lusso noleggiata e la cospicua mancia al locale firmando un grosso assegno davanti ai compagni di avventura. Haaland, che per cambiare squadra e per la prossima avventura ha chiesto un ingaggio da top player, stile Cristiano Ronaldo a dispetto degli 8 milioni di euro percepiti a Dortmund, ha passato una vacanza da leone con gli amici di sempre per buona pace dell'Europeo in corso in giro per il Vecchio Continente.