Guai per Christoph Metzelder: accusato di diffusione di immagini pedopornografiche

Il calcio tedesco è sotto choc per le accuse di pedopornografia ai danni di Christoph Metzelder. L'ex difensore del Borussia Dortmund, del Real e della nazionale tedesca sarebbe stato fermato dalla polizia mentre seguiva un corso allenatori della federcalcio tedesca ad Hennef, vicino Colonia. Al momento non è stato arrestato.

Un'accusa grave quella nei confronti di Christoph Metzelder: diffusione di materiale pedopornografico. L'inchiesta è stata aperta il 19 agosto. "Allo stato attuale stiamo valutando le prove sequestrate", ha dichiarato Liddy Oechtering, portavoce della procura di Amburgo. Metzelder sarebbe stato prelevato dalla polizia mentre seguiva un corso allenatori della federcalcio tedesca vicino a Colonia e sarebbe stato accompagnato nella sua abitazione per una perquisizione. Secondo il quotidiano Bild, la polizia avrebbe sequestrato almeno un computer e un cellulare appartenenti al giocatore, che al momento non si trova in stato di arresto. Sempre secondo la Bild. Metzelder sarebbe stato denunciato da una donna, con cui l'ex difensore aveva avuto una relazione e alla quale avrebbe inviato via Whatsapp 15 foto pornografiche di minori.