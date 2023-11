Lione, la rabbia di Grosso: "Inaccettabile dover tornare a Marsiglia"

All'indomani della decisione della Commissione Disciplinare della Lega calcio francese (LFP) di non intraprendere "provvedimenti disciplinari" contro il Marsiglia per la sassaiola del 29 ottobre contro il bus del Lione, Fabio Grosso, che di quella vile aggressione porta ancora i segni in volto, non nasconde la sua rabbia in conferenza stampa. "Ero abbastanza sicuro che non saremmo dovuti tornare lì. Ma ho visto che non è così al momento - ha detto l'allenatore italiano -. Spero che prendano un'altra decisione perché quello che è successo è qualcosa di molto, molto serio. Non è normale. Non può passare una cosa normale".