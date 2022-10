Giappone, morto a 32 anni attaccante Masato Kudo

© Getty Images

E' morto a 32 anni l'attaccante giapponese Masato Kudo. Lo ha annunciato oggi il suo club, il Tegevajaro Miyazaki (terza divisione). Kudo è deceduto improvvisamente in seguito a un intervento chirurgico al cervello. Nella sua carriera Kudo aveva giocato quattro partite con il Giappone (due gol) e aveva vinto il campionato giapponese nel 2011 col Kashiwa Reysol. Aveva avuto anche brevi esperienze in Mls con i Vancouver Whitecaps e in Australia col Brisbane Roar.