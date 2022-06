Germania, Karazor dello Stoccarda arrestato a Ibiza: è accusato di violenza sessuale

GERMANIA

Il provvedimento è scattato dopo la denuncia di una ragazza spagnola non ancora maggiorenne, il club fa sapere che il 25enne difensore nega ogni atto criminale

La Bundesliga è scossa per l'arresto a Ibiza di Atakan Karazor. Il difensore dello Stoccarda è accusato di violenza sessuale e il provvedimento è scattato dopo la denuncia di una ragazza spagnola, non ancora maggiorenne. La vicenda è stata ricostruita dai media dell'isola e le circostanze dell'arresto sono state confermate dal club, che ha spiegato di essere in contatto costante con i suoi avvocati e ha fatto sapere che il 25enne tedesco "nega ogni atto criminale". © Getty Images

L'episodio, stando alla cronaca locale, risale all'8 giugno ed è avvenuto all'interno di una villa a Sant Josep de sa Talaia, nella parte occidentale di Ibiza, dove il calciatore si trovava in vacanza. Coinvolto anche un altro 25enne tedesco, finito anch'egli in manette.

Karazor è reduce da una buona stagione nel massimo campionato tedesco ed è fresco di rinnovo di contratto fino al 2026. "Poiché si tratta di un procedimento in corso, chiediamo la vostra comprensione del fatto che, per il momento, il club non può commentare ulteriormente la vicenda", si legge nella nota dello Stoccarda.