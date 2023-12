Gabbia sviene in campo ed esce in barella. Poi il sollievo: "Sto bene"

© Getty Images

Grande paura per il 'milanista' Matteo Gabbia, impegnato questa sera col Villarreal in casa del Rennes in un match valido per la fase ai gironi dell'Europa League (2-3 il risultato finale). In pieno recupero il centrale in prestito agli iberici è stato colpito col ginocchio, in piena faccia, dal compagno di reparto Raul Albiol (ex Napoli). Il 24enne ha perso momentaneamente i sensi, salvo poi riprendersi ed uscire dal campo in barella. Solo un grande spavento quindi per Gabbia, che sui social ha postato una foto dall'ospedale con una frase rassicurante: "Grazie a tutti per i messaggi, sto bene. Ah primi nel girone!"