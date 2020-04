Frank de Boer: "Non ho il coronavirus ma forse avrei preferito essere positivo"

Frank de Boer, allenatore dell'Atalanta United in MLS, ha rivelato di avere avuto i sintomi del coronavirus non essendo però positivo al Covid-19. Ma l'ex Inter è andato oltre sostenendo una tesi piuttosto al limite. "Siccome un mio assistente e l'allenatore dei portieri non si erano sentiti bene, abbiamo deciso di fare il test e sono risultato negativo. Forse però avrei preferito essere positivo, così ora sarei guarito e immune".