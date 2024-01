Francia, Ligue 1: Guessand lancia il Nizza, Metz ko 1-0

FRANCIA

I rossoneri passano al 77’ su calcio di rigore e consolidano il secondo posto in classifica

© Getty Images La diciannovesima giornata di Ligue 1 sorride al Nizza di Francesco Farioli, che vince la sfida dell’Allianz Riviera contro il Metz con il risultato di 1-0. Ottima prestazione del portiere ospite Oukidja, reattivo nel primo tempo su Laborde e Thuram, poi nella ripresa decide l'incontro la rete di Guessand al 77’ su calcio di rigore (procurato e trasformato dal numero 29). Rossoneri che restano secondi a quota 38 punti in classifica.

NIZZA-METZ 1-0

Partita a senso unico all’Allianz Riviera, dove gli uomini di Francesco Farioli producono innumerevoli occasioni da rete nella prima frazione senza riuscire però a portarsi in vantaggio. Oukidja è in grande spolvero e nega ripetutamente il gol ai padroni di casa, disinnescando i tentativi di Laborde e Thuram fino al duplice fischio, mentre gli ospiti si rendono pericolosi soltanto con un calcio di punizione di Candé alla mezz'ora. Guessand va a pochi centimetri dal palo in avvio di ripresa e dopo un altro tempo di continua pressione dei rossoneri è lui stesso a procurarsi e trasformare al 77’ il calcio di rigore che decide il match. Claude-Maurice e Diop sfiorano il raddoppio nel finale, ma il punteggio non cambia. Nizza che mantiene così il secondo posto in classifica con 38 punti mentre il Metz resta a quota sedici, gli stessi del Lione terzultimo.