Francia, il Psg verso un altro rosso da record: perdite fino a 300 milioni di euro

Lo anticipa l'Equipe, secondo cui nel 2023, quando entrerà a bilancio anche il maxi rinnovo di Mbappé, la situazione sarà ancora peggiore

Il Paris Saint Germain si appresta a infrangere un nuovo record negativo. Stando a quanto riporta l'Equipe il club parigino chiuderò l'esercizio 2021/22 con un passivo che potrebbe arrivare fino a 300 milioni di euro, dopo il già pesantissimo - 224,3 milioni del bilancio di un anno fa. Il quotidiano francese, per altro, sottolinea come nel 2022/23 le cose siano destinate a peggiorare ulteriormente, considerando che nei conti entrerà anche il nuovo maxi contratto di Kylian Mbappé, in vigore dal 1° luglio.

Un anno dopo l'ingaggio di Lionel Messi e con una corsa Champions che si è fermata agli ottavi di finale contro il Real Madrid, il club di Al-Khelaifi si ritrova dunque a fare i conti con un deficit importante, che rischia di condizionare pesantemente anche il mercato estivo. I parigini si stanno muovendo per Renato Sanches del Lille e Vitinha del Porto, ma sul fronte Skriniar, ad esempio, si registra già qualche tentennamento, viste le richieste economiche dell'Inter, e per il nuovo direttore, Luis Campos, c'è da pensare innanzitutto a sfoltire una rosa ricca di esuberi.

Ci sono i giocatori rientrati dal prestito, come i vari Sarabia, Rico, Areola e Rafinha, e quelli che sono rimasti in rosa la scorsa stagione, ma che hanno trovato pochissimo spazio, come Icardi, Draxler, Herrera e Paredes. Tutte pedine con cui potenzialmente fare cassa, ma difficilissime da piazzare, considerando anche gli stipendi elevatissimi che molti di loro percepiscono. Il tutto senza dimenticare che ancora non vi è certezza sul nuovo tecnico, con Galtier che resta in pole position, ma per il quale c'è da trovare l'accordo economico per liberarlo dal Nizza (dunque altri soldi da spendere).

