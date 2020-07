Fair Play Finanziario, Der Spiegel attacca il City: "Ha mentito al Tas, abbiamo le prove"

Der Spiegel non molla e torna alla carica per dimostrare la colpevolezza del Manchester City. Il settimanale tedesco ha dichiarato di essere in possesso di nuove prove che inchioderebbero la società inglese, capace di mentire anche durante l'udienza al TAS di Losanna. L'oggetto sarebbero sempre gli illeciti del City in merito ad accordi finanziari per eludere in Financial Fair Play della Uefa.