FA Cup: trionfo Manchester United, il City si arrende nel derby in finale

A WEMBLEY

I Red Devils vincono 2-1 nel segno di Garnacho e Mainoo, alzano il trofeo per la tredicesima volta nella storia e conquistano un posto in Europa League. Guardiola, niente 'double double'

Lo United batte 2-1 il City e conquista l'Fa Cup





























































© Getty Images 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Manchester United vince l’FA Cup per la tredicesima volta nella sua storia. I Red Devils trionfano in finale battendo i rivali del Manchester City per 2-1. Garnacho apre le marcature alla mezzora su pasticcio di Gvardiol e Ortega, poi Mainoo raddoppia al 39’. La squadra di Guardiola accorcia all’87’ con Doku, quando però è ormai troppo tardi. Lo United torna ad alzare il trofeo dopo otto anni (l’ultima volta nel 2015/16).

Un lampo di luce nella stagione del Manchester United. Nel primo tempo i Citizens cercano subito di imporre il proprio ritmo alla sfida, gestendo il possesso del pallone e provando come spesso accade ad aprire il campo tenendo gli esterno molto larghi. Alla mezzora di gioco però la squadra di Guardiola commette un grave errore, che porta al vantaggio avversario: su un lancio lungo dalla difesa Ortega esce in maniera troppo avventata, Gvardiol tenta il retropassaggio di testa ma scavalca il suo portiere: ne approfitta Garnacho che a porta completamente sguarnita insacca. Haaland e compagni accusano un po’ il colpo, e al 39’ cadono di nuovo, sempre in ripartenza: Garnacho si invola sulla destra, apparecchia per Bruno Fernandes che di prima intenzione inventa per Mainoo. Il giovane talento inglese apre il piattone destro e fa 2-0, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. In avvio di ripresa il Manchester City preme forte per riaprire tutto. Haaland colpisce una clamorosa traversa in avvio, poi Onana salva quasi miracolosamente su Walker. Pochi minuti dopo l’ora di gioco anche Alvarez ha la chance per accorciare le distanze, ma apre troppo il sinistro a tu per tu con l’ex portiere dell’Inter. Nel finale i blu di Manchester riescono a rientrare in corsa all’87’ con il destro sul primo palo di Doku (tutt’altro che perfetto qui Onana), quando però è ormai troppo tardi. Vince 2-1 il Manchester United e torna al successo in FA Cup dopo otto anni (l’ultima volta nel 2015/16), e si qualifica alla prossima Europa League. Fallisce invece l’obiettivo del doppio “Double” consecutivo il Manchester City.