FA Cup: il Chelsea passa in casa dell'Hull City, Tottenham costretto al replay

FA CUP

Il Chelsea accede agli ottavi di finale di FA Cup. I Blues passano 2-1 in casa dell'Hull City grazie alle reti di Batshuayi e Tomori; inutile il gol di Grosicki. Nel giorno quasi ufficiale dell’addio di Christian Eriksen, ormai prossimo ad approdare all’Inter, il Tottenham non riesce a chiudere subito la pratica Southampton: non basta infatti il gol del vantaggio di Son al 58’ perché, a 3’ dalla fine, Boufal regala alla formazione di Hasenhuttl il replay di Londra.

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 1-1

Il sedicesimo di finale di FA Cup tra Southampton e Tottenham diventa di fondamentale interesse in casa Inter, vista l’assenza sia in campo sia in panchina di Christian Eriksen, che siede in tribuna al St Stadium ed è quindi ormai destinato a entrare nella corte di Antonio Conte nei prossimi giorni. La prima occasione (perlomeno potenziale) arriva al 18’: Lo Celso dalla destra, riesce a superare molto bene Ings e tenta di servire Son, che però viene anticipato di testa da Stephens all’ultimo istante. Al 33’ Gunn nega la gioia del gol a Lucas che si era portato a tu per tu con il portiere dei Saints. Tanganga è bravissimo a chiudere un pericolo in area degli Spurs, sul quale Ings si stava per avventare, e con questa chance termina un primo tempo non proprio entusiasmante.

La ripresa, al contrario, regala qualche emozione in più, con la formazione di Mourinho che continua il proprio dominio territoriale, anche se decisamente meno sterile rispetto alla prima frazione di partita. Dopo una buona occasione per Obafemi, il Tottenham sblocca la situazione al 58’: assist di Lamela per Son che, sulla sinistra, lascia partire un diagonale mancino che s’infila nell’angolino basso difeso da Gunn. Gli Spurs sembrano avere tra le mani il pass per gli ottavi ma, all’87’, sono costretti a subire il gol beffa che vale il replay al nuovo White Hart Lane: il triangolo tra Hojbjerg, Ings e Boufal consente a quest’ultimo di segnare l’1-1 con il piattone sinistro dalla zona del dischetto. Tutto si deciderà quindi a Londra.

HULL CITY-CHELSEA 1-2

Non passano nemmeno sei minuti di gioco e i Blues sono già avanti: Kovacic s’invola sulla destra e mette al centro per Azpilicueta, la cui conclusione viene rimpallata da un difensore avversario prima che ci pensi Batshuayi a risolvere tutto grazie a un destro a botta sicura dalla zona del dischetto che viene deviato in maniera decisiva da McKenzie in scivolata. Al 15’ Barkley si ritrova a tu per tu con il portiere ma si fa ben chiudere in uscita da quest’ultimo. Bowen cattura bene un cross dalla sinistra, prova la conclusione ma viene anticipato in uscita basa da Caballero. Nel finale di primo tempo Eaves non imprime molta forza al suo tiro e il portiere del Chelsea blocca facilmente. I padroni di casa aumentano notevolmente la pressione e conquistano tre calci d’angolo consecutivi nei primi cinque minuti. Tuttavia non può bastare il mero impegno all’Hull City, costretto a subire il raddoppio ospite al 64’: la punizione di Barkley è un cioccolatino per la testa di Tomori, che non deve fare altro che insaccare in rete. La punizione di Grosicki, deviata dalla barriera, dimezza le distanze al 78’, ma ormai è troppo tardi. Il Chelsea vola agli ottavi di finale di FA Cup.



LE ALTRE PARTITE

Il Leicester passa 1-0 a Brentford; alla formazione di Brendan Rodgers basta il gol messo a segno da Kelechi Iheanacho al 4’ del primo tempo. Vittorie in trasferta anche per Norwich (2-1 a Burnley) e Sheffield United (2-0 a Millwall). Il Portsmouth si sbarazza facilmente in casa del Barnsley con un secco 4-2, mentre altre tre sfide si decideranno al replay e sono: Newcastle-Oxford United, Coventry-Birningham (entrambe terminate 0-0) e Reading-Cardiff (1-1).