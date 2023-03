Fa Cup: il Manchester United è ai quarti, eliminato clamorosamente il Tottenham

FA CUP

I Red Devils rimontano gli Hammers negli ultimi minuti, gli Spurs escono sconfitti 1-0 con lo Sheffield United

MANCHESTER UNITED – WEST HAM 3-1

Vola ai quarti di finale il Manchester United, che ribalta 3-1 il West Ham. Sulle ali dell’entusiasmo I Red Devils, che partono forte con Antony che al 7’ ci prova con il suo classico destro a girare. Al 23’ si fanno vedere anche gli ospiti, con Antonio che viene neutralizzato da de Gea sotto porta. La squadra di Moyes cresce nel finale di tempo, con la gara che resta in equilibrio. Nelle prime fasi del secondo tempo i ritmi si alzano, con gli ospiti che trovano sempre più fiducia: gli Hammers sbloccano la gara al 55’, con il destro a girare potente di Benrahma. Dopo il vantaggio degli Irons la partita si accende definitivamente, con ribaltamenti di fronte continui. Ten Hag inserisce anche Rashford e Casemiro, con il brasiliano che si vede annullare il gol dell’1-1 dopo un check del Var. I padroni di casa riportano la gara in equilibrio al 77’, con l’autogol di testa di Aguerd su corner. Gli undici di ten Hag spingono fino in fondo, riuscendo a ribaltare il risultato al 90’ con il bellissimo destro ad effetto di Garnacho. Nel finale (95’) ci pensa Fred a chiudere il match, dopo un altro errore di Aguerd. Vince 3-1 il Manchester United, che va ai quarti di finale. Eliminato il West Ham.



SHEFFIELD UNITED – TOTTENHAM 1-0

Esce clamorosamente il Tottenham, eliminato in casa dello Sheffield United per 1-0. Gli Spurs non sono brillantissimi nelle fasi primordiali del match, con i padroni di casa che spaventano gli avversari. Con il passare dei minuti la squadra di Conte (ancora assente) prende le misure, tentando più volte la conclusione da fuori area. Al duplice fischio le reti sono ancora bianche. Nella ripresa la partita è piuttosto equilibrata, con gli ospiti che però non riescono a sfondare. A sbloccare il match è clamorosamente lo Sheffield, che al 79’ trova la rete dell’1-0 con il destro secco di Ndiaye. La squadra di Conte prova a pareggiare, ma la partita finisce 1-0. Eliminato contro ogni pronostico il Tottenham, ai quarti ci va lo Sheffield United.



SOUTHAMPTON – GRIMSBY TOWN 1-2

Continua la favola del Grimsby Town, che elimina il Southampton agli ottavi per 2-1. I Padroni di casa dominano in lungo e in largo il primo tempo, con un Orsic estremamente ispirato: il croato ex Dinamo Zagabria prova un paio di conclusioni pericolose, senza però riuscire a sbloccare il match. A passare in vantaggio sono però clamorosamente gli ospiti, che al 46’ trovano l’1-0 di Holohan su calcio di rigore. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Grimsby addirittura raddoppia: al 50’ altro penalty e doppietta personale di Holohan. La squadra di Selles intensifica il ritmo, e quindici minuti dopo accorcia, con Caleta-Car che segna il 2-1 con un piattone ravvicinato sul corner battuto da Ward-Prowse. Quest’ultimo si ripete all’80’, ma il gol di Walcott sul secondo suo assist viene annullato dopo il controllo del Var. I Saints ci provano fino in fondo, ma non riescono a rimettere in piedi la partita. Impresa del Grimsby Town, che vince 2-1 e accede ai quarti di finale. Eliminato clamorosamente il Southampton.



BURNLEY – FLEETWOOD TOWN 1-0

Passa il turno anche il Burnley, che supera in extremis 1-0 il Fleetwood Town. Gli undici di Kompany raccolgono poco nel primo tempo, in cui calciano 11 volte e mantengono quasi l’80% del possesso palla. Gli ospiti restano chiusi praticamente nella loro area, ma riescono ad evitare la marcatura avversaria. Il tabellino dopo i primi quarantacinque minuti è ancora fermo sullo 0-0, con il Fleetwood che resta addirittura in dieci uomini per l’espulsione diretta di Hayes nel recupero (46’). La gestione esasperata dei padroni di casa dura per tutto il secondo tempo, ma il gol partita arriva solamente al 90’, con Vitinho che regala l’assist decisivo per la conclusione di Roberts. Vince 1-0 il Burnley, che accede ai quarti di finale. Termina il cammino del Fleetwood Town.