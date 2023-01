Fa Cup: i Wolves bloccano il Liverpool, sarà replay. Passa Conte, out il Newcastle

© Getty Images

Il Liverpool, nonostante la prima da titolare per Gakpo, non ingrana neanche nel terzo turno di FA Cup: i Reds vengono fermati sul 2-2 dal Wolverhampton, venendo ripresi da Hwang Hee-chan dopo l'iniziale rimonta, e dovranno giocare il temuto replay. Eliminazione a sorpresa per il Newcastle, sconfitto 2-1 dallo Sheffield Wednesday. Avanza invece il Tottenham, che batte 1-0 il Portsmouth. Show del Brighton di De Zerbi: 5-1 al Middlesbrough.